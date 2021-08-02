В украинском законодательстве могут закрепить право свидетелей нарушений правил дорожного движения (ПДД) снимать их на свои мобильные устройства, отправлять в полицию и даже получать за это вознаграждение. Таким образом заявить о нарушении ПДД сможет каждый, кто запечатлел инцидент на видео. Такую норму предусматривает находящийся в стадии разработки законопроект №5798 об усилении роли общества в мероприятиях контроля за безопасностью дорожного движения и соблюдением правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств.

Об этом сообщает Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС, который и стал инициатором этого документа.

В то же время, обязательным требованием для фото и видеосъемки, которые могут быть использованы в качестве доказательства нарушения, является использование специального мобильного приложения. Программа будет обеспечивать идентификацию пользователя через "Дию" и позволит определить время, дату и географические координаты осуществления фиксации. Видео нарушение программа отправляет в специальном зашифрованном формате.

Автор видео сможет рассчитывать на вознаграждение в сумме 10% от размера наложенного на нарушителя штрафа в том случае, если виновный будет привлечен к ответственности.

Для предотвращения возможных фальсификаций доказательств с целью получения финансовой выгоды, авторы законопроекта предлагают внести изменения в Уголовный кодекс Украины. В частности криминализировать подделки доказательств по делам об административных правонарушениях, зафиксированные в режиме фотосъемки (видеозаписи), а также незаконное давление на свидетелей по делам об административном правонарушении вообще. Извещателям, которые предоставили информацию об административном правонарушении законопроект №5798 предлагает предоставить право на получение бесплатной юридической помощи.



Также документ предлагает предусмотреть оплату государством расходов, связанных с проведением экспертизы о достоверности предоставленных полиции фото или видео доказательств. Стоимость экспертизы, исследования звуко- и видеозаписи: простой сложности - 1407 грн, средней сложности - 4688 грн, сложные - 9870 грн.

Лицо, считающее что видеоматериалы сфабрикованы, сможет обжаловать постановление и заявить соответствующую экспертизу, не неся финансовое бремя для этого. Взамен государство в любом случае взыщет средства на ее проведение - или с недобросовестного извещателя который предоставил поддельные доказательства, или с самого жалобщика, если он оспаривал постановление безосновательно и видеоматериалы являются целостными.

Соответствуют ли предложенные положения законопроекту №5798 праву ЕС и международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции Комитет укажет в своем заключении.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным МВД, к 2024 году в Украине будут работать около двух тысяч камер фиксации нарушений ПДД.

Также мы сообщали, что в Киеве иностранец нарушил ПДД и пытался уйти от ответственности, сославшись на незнание языка.