На Олимпиаде-2020 в Токио украинский спортсмен-стрелок Сергей Кулиш в финале стрельбы из винтовки из трех положений с 50 метров выстрелил в мишень соседа вместо своей. В результате он занял последнее место, хотя по ходу соревнования претендовал на медаль.

После стрельбы с колена Сергей Кулиш был на третьем месте, после стрельбы лежа - на четвертой. В стрельбе стоя он сделал выстрел в мишень соседа - хорватского стрелка Петар Горсей.

Именно из-за этой ошибки украинец занял последнее место. Победу одержал Чжан Чанхуан, установив новый олимпийский и мировой рекорд.

"У меня расстегнулась пуговица, я почувствовал дискомфорт, но время шло, надо стрелять. Вероятно, волнение сыграло роль. Мне трудно, честно. Такое случается раз на миллион и случилось сейчас", - сказал Кулиш после соревнования.

По словам тренера Александра Каминского, ложный выстрел спортсмена сделал в десятку, и если бы он попал в свою мишень, то занял бы третье место в промежуточном рейтинге и продолжил бы борьбу за медали.

Таким образом, в категории "Пулевая стрельба" (винтовка, 3 положения, 50 м) среди мужчин Кулиш занял восьмое место с результатом 402,2.

1. Чжан Чанхун (Китай) – 466,0 (мировой и олимпийский рекорд)

2. Сергей Каменский (ОКР) – 464,2

3. Миленко Себич (Сербия) – 448,2

8. Сергей Кулиш (Украина) – 402,2

Напомним, 28 июля на Олимпиаде главным достижением дня стала победа в большом теннисе в женском одиночном разряде Элины Свитолиной. Первая ракетка Украины в четвертьфинале одолела Камилу Джорджи (Италия). Она установила историческое достижение для всего большого тенниса Украины.

Помимо этого, 1 августа на Олимпийских играх-2020 медальная копилка сборной Украины пополнилась первой серебренной наградой. Ее принес пловец Михаил Романчук, который ранее уже добыл бронзу.