В Украине выпустили памятную медаль, посвященную 30-летию Независимости, на которой изображены Тарас Шевченко, Степан Бандера, Василий Стус, Симон Петлюра, Евгений Коновалец и Вячеслав Черновол. Также на монете отчеканен лозунг: "Слава Украине! Героям слава!".

Об этом сообщает предприятие "Герольдмайстер", которое и выпустило сувенирную медаль.

Медаль сделана из латуни, ее диаметр составляет 7 сантиметров. На аверсе изделия размещен герб Украины, который разрушает символику СССР. Над этой композицией написано: "Слава Украине!", а по бокам от лозунга отчеканены года: 1991 и 2021.

На реверсе можно увидеть горящий факел и продолжение лозунга: "Героям слава!". Вокруг изображены портреты Шевченко, Бандеры, Стуса, Петлюры и других. В описании сказано, что героями медали стали те люди, которые положили жизнь в борьбе за независимость страны. Впрочем, какая связь между изображенными на медали украинцами, не до конца понято.

"Герольдмайстер" - предприятие,котороее более 20 лет предоставляет услуги на рынке сувенирно-наградной продукции. Является крупнейшим производителем и поставщиком наград на рынках СНГ и Восточной Европы. Постоянными заказчиками являются государственные структуры, государственные и муниципальные организации, и крупные корпорации.

Напомним, с лозунгом, который отчеканили на медали, недавно произошел громкий скандал. Его хотели изобразить на форме украинских футболистов на Чемпионате Европы по футболу, однако УЕФА потребовала заклеить лозунг "Героям слава" на футболках сборной Украины.

Также мы писали о том, что на футболки "Шахтера", "Динамо" и других клубов Украины обязали нанести слоган "Слава Украине! Героям слава!".