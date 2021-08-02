Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о деталях проведения "Крымской платформы". Так, на саммите будет создано четыре тематические панели и отдельное заседание глав делегаций.

Об этом он рассказал сегодня в ходе форума "Украина 30".

На тематических панелях обсудят такие вопросы:

непризнание попытки аннексии Крыма,

милитаризацию Азово-Черноморского региона,

пути реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие,

восстановление прав крымскотатарского народа.

Также по итогам саммита примут декларацию, к которой смогут присоединиться все желающие страны. На данный момент участие в Крымской платформе подтвердили 29 стран.

Напомним, сегодня на форуме "Украина 30" рассказали о концепции празднования Дня Независимости. В частности, 23 августа, в День государственного флага Украины, пройдет торжественное поднятие флага и возведение монумента Единства Украины. В этот же день стартует саммит "Крымской платформы".

Ранее "Страна" подробно анализировала, для чего на самом деле Киеву нужна "Крымская платформа" и как из-за нее он рискует ухудшить отношения с Европой.

Помимо этого, в Севастополе в противовес саммиту "Крымская платформа" решили организовать свою конференцию "Крымская реальность России против "крымской мифологии" Украины".