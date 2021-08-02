Трое взрослых и ребенок получили травмы при столкновении надувного банана с гидроскутером. Инцидент произошел на побережье Азовского моря - на пляже курортного поселка Кирилловка вечером в воскресенье, 1 августа. На месте происшествия работали две фельдшерские бригады.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Запорожской области.

По данным медиков, пострадавшими при столкновении оказались 30-летний и 41-летний мужчины, женщина 43-х лет и девятилетний мальчик. Двоих из них пришлось госпитализировать - женщину с закрытой травмой правого бедра и 30-летнего мужчину с закрытой травмой поясничного отдела позвоночника.

Напомним, морское побережье Кирилловки снова заполонил "кисель" из медуз, а также стаи морских блох, комаров и огромные пауки.

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