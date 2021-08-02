Сегодня, 2 августа, президент Армении Армен Саркисян снова назначил на должность премьер-министра республики Никола Пашиняна.

"Руководствуясь положениями конституции, назначить Никола Пашиняна премьер-министром Республики Армения", - говорится в документе.

Ранее Пашинян занимал пост премьера с мая 2018 года

Напомним, с конца апреля-2021 Никол Пашинян занимал должность исполняющего обязанности премьера. Пашинян сам подал в отставку с поста премьер-министра, чтобы сделать возможным проведение досрочных парламентских выборов 20 июня этого года. На них премьер согласился через пять месяцев после проигранной войны в Карабахе и вследствие разразившегося политического кризиса. "Страна" писала о том, как Никол Пашинян хочет остаться у власти после проигранной войны.

Основная борьба на выборах в июне развернулась между партией Пашиняна "Гражданский договор" и сформированным экс-президентом Кочаряном партиями "Возрождающаяся Армения" и "Дашнакцутюн" - блоком "Армения". Однако, в них победила партия Пашиняна, набрав почти 54% голосов.

Позже блок "Армения", "Честь имею" и "Зартонк" обратились в суд с требованием признать результаты выборов недействительными. Блок "Армения" требовал расследовать предполагаемые нарушения. Но, в результате, КС Армении оставил в силе решение ЦИК о результатах внеочередных парламентских выборов, согласно которым победила партия Пашиняна.