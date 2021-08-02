"Глава Донецкой народной республики" Денис Пушилин заявил, что готов перейти к контрнаступлению в том случае, если власти Украины уничтожат все попытки урегулировать конфликт мирным способом.

Об этом сообщает "РИА Новости" в понедельник, 2 августа.

"Мы прекрасно понимаем, что Киев все еще не оставил намерений силового разрешения конфликта в Донбассе, поэтому мы готовы ко всему. Мы готовы к различным сценариям развития событий. При необходимости, с учетом наших сил и возможностей, мы готовы не только говорить об отражении агрессивных действий со стороны Украины, но и перейти в контрнаступление. Если Киев перечеркнет все попытки мирного урегулирования конфликта, у нас просто не будет другого выхода", - сказал Пушилин агентству.

Напомним, несколько недель назад Пушилин рассказал о террористическом акте в неподконтрольном Киеву Донецке. В одном из районов города, недалеко от завода высоковольтных опор и железнодорожной станции, произошел взрыв на газопроводе, в результате которого произошел мощный пожар и тысячи людей остались без газоснабжения. В произошедшем "глава ДНР" обвинил Украину.

Ранее Пушилин заявлял, что для противостояния Киеву ему не хватает крупных городов Украины: Харькова, Херсона, Днепропетровска, Запорожья и Одессы.

Также сообщалось, что в июле "ДНР" обвинила Вооруженные силы Украины в обстрелах на неподконтрольном Донбассе, в результате которых погибли люди. Подобные обвинения со стороны "ДНР" звучат довольно часто, накануне в "ДНР" заявили, что украинские военнослужащие обстреляли из миномета западную окраину Донецка.