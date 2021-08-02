В России украинскому олигарху Игорю Коломойскому грозит до 20 лет лишения свободы по делу о создании преступного сообщества. Уголовное дело открыто главным следственным управлением МВД Татарстана из-за давнего скандала, связанного с нефтяной компанией "Татнефть"

Об этом сообщает издание Baza.

Уточняется, что "Татнефть" в 90-х участвовала в создании украинской компании "Укртатнафта". В 2007 году она перешла к Игорю Коломойскому.

По данным следствия, в декабре 2006 года Игорь Коломойский со своими бизнес-партнерами Геннадием Боголюбовым, Александром Ярославским и Павлом Овчаренко создал преступное сообщество и присвоил сырье компании "Татнефть" на сумму четырех миллиардов долларов.

Согласно описанной схеме, Укртатнафта получила нефть в больших объемах, "а затем "банда Коломойского" отстранила от работы менеджеров и акционеров со стороны Татарстана. Нефть же оставили себе", - описывает произошедшее Baza

Потеря, которую понесла "Татнефть" в результате преступных действий, оценивается в 4 млрд долларов.

Напомним, 5 марта Вашингтон, в связи с обвинениями в коррупции, ввел санкции против Игоря Коломойского.

Санкции распространили и на семью Коломойского. Под ограничительные меры попали жена, дочь и сын украинского олигарха.

Также мы сообщали, что фамилии Коломойского не оказалось в в новом санкционном списке СНБО, куда попали девять украинцев, которые находятся под санкциями США.

В конце июля временно поверенный по делам США в Украине Джордж Кент сообщил журналистам, что запрет на въезд в США Игорю Коломойскому - это "не конец истории". Кент намекнул на новые санкции против Коломойского, сообщив, что впереди - вопросы, которые в распоряжении ФБР и Минюста США.

Также сообщалось, что в 2017 году бизнесмен Вадим Шульман обвинил Коломойского и Боголюбова в невыплате ему $28,5 миллионов, которые он потратил при совместном инвестировании в сталелитейную компанию в США.

"Страна" писала, что Коломойский и Боголюбов хотят подать иск против США. Ожидалось, что инвестиционный иск против Штатов станет реакцией в ответ на гражданские иски о конфискации их активов.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал фамилии олигархов, которые монополизировали энергетическую сферу в Украине. Среди озвученных фамилий был и Игорь Коломойский.