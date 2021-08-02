На прошлой неделе в курортной Кирилловке на Азовском море отдыхающие радовались, что у побережья исчезли медузы. Впрочем, последние 2 дня морские жители снова заняли свои позиции в воде вблизи пляжей.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

По словам туристов, которые сейчас отдыхают в Кирилловке, в воду зайти сможет только самый отважный. Куски медуз плавают в воде, после выхода из моря печет тело. На глубине в нескольких метрах от берега просто "кисель" из медуз.

Кроме того, докучают отдыхающим и морские блохи, а по вечерам - стаи комаров.

Однако, на этом разнообразие Кирилловского "террариума" не заканчивается. Туристы рассказали, что на отдыхе их окружают рекордного размера пауки.

Вместе с тем, власти Кирилловки отчитываются об окончании нашествия медуз.

Ранее мы писали о том, что несколько дней назад в Кирилловке, которая стала одним из самых популярных мест отдыха украинцев, наблюдалось нашествие медуз. Как следствие туристы укладывали морских существ в "братские могилы". В одну из таких ям провалилась женщина в Кирилловке.

"Страна" разбиралась, в каких курортных городах наблюдается нашествие морских обитателей, что на этот счет думают местные власти, ученые и экологи, а также когда можно будет насладиться более-менее чистым морем. Предполагается, что виной такому нашествию стала аномальная жара и климатические изменения, связанные с падением притока пресной воды в Азовское море. Стоит уточнить, что тогда мэр города Бердянска Валерий Баранов призвал жителей смириться с медузами и не вылавливать их, чтобы не вредить морским обитателям, которые, к слову, недоброжелательны к туристам.

Позже, после нашествие медуз на пляжах в курортном городе зафиксировали смерч над Азовским морем. Природное явление успели снять на видео.