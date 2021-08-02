Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие мероприятия ждут украинцев в честь юбилейной годовщины независимости страны. Празднование будет проходить не только непосредственно в День Независимости (24 августа), а в два предыдущих дня, которые будут официально выходными.

Глава государства провел презентацию плана мероприятий в рамках форума "Украина 30".

Всего в течение трех дней, 22-24 августа, на всей территории Украины состоится боле ста пятидесяти разных мероприятий в честь Дня Независимости. Перед этим, 16 августа, в Украину из Швеции пребудет оригинал конституционного договора гетмана Войска Запорожского Пилипа Орлика, посмотреть на документ можно будет в Софиевском соборе Киева.

В первый день празднования, 22 августа, граждане Украины будут почитать память тех жителей нашей страны, который приняли участие в боевых действиях на Донбассе. При чем не только военных, но и медиков и волонтеров.

Кроме того, в этот день впервые вручат новую президентскую награду "Национальная легенда Украины", церемония вручения пройдет при участии Владимира Зеленского.

Во второй день празднования, 23 августа, в День государственного флага Украины, пройдет торжественное поднятие флага и возведение монумента Единства Украины. В этот же день стартует саммит "Крымской платформы".

В День Независимости, 24 августа, состоится большой военный парад, в котором примут участие не только украинские, но и иностранные военнослужащие. Поскольку будут представлены все виды войск, в том числе и морские, парад состоится не только в Киеве, но и в Одессе.

Также Владимир Зеленский анонсировал концерт итальянского певца Андреа Бочелли. Он состоится в поддержку создания в Украине центра современного искусства — музея Ивана Марчука

В свою очередь Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина будет праздновать День Независимости "От Токио до Сан-Франциско".

Примечательно, что Владимир Зеленский закончил своё выступление в рамках форума видео, где мужчины, женщины и дети говорят о том, что любят Украину. К слову, в ролике был мужчина, который говорит на русском.