В этом году, к 30-летию независимости, в Украине будет большой парад "на суше, воде и в воздухе" с привлечением военных всех войск.

Об этом, выступая на форуме в КВЦ "Парковый", заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, таким образом Украина продемонстрирует готовность защищать свою независимость.

О том, что на юбилей независимости будет парад, Зеленский говорит не в первый раз. При этом раньше у президента были другой взгляд - парады он отменял и называл "помпезными". Предлагая деньги на его проведение сэкономить и раздать военным.

Сравнили, как менялись заявления президента.

2021 год. "На суше, на воде и в воздухе"

Выступая на форуме "Украина 30" в КВЦ Парковый Владимир Зеленский заявил, что недостаточно провозгласить независимость, чтобы быть свободными, нужно быть готовыми защищать ее. По его словам, такую готовность покажет большой военный парад 24 августа.

"В 91-м году мы всей страной выбрали независимость, а через 23 года поняли - чтобы быть свободными недостаточно ее провозгласить. Нужно быть готовыми защищать свою независимость. Нашу готовность покажет большой венный парад 24 августа", - сказал президент.

Он добавил, что впервые за 30 лет парад пройдет при участии представителей всех сил безопасности и обороны, а также стран-партнеров.

"На Крещатике, на Днепре, в Одессе, в Черном море. Наша гордость. Те, кто готов защитить Украину на суше, на воде и в воздухе" - сказал Зеленский.

2020 год. "Танки - это не аттракцион"

В 2020 году на празднование Дня Независимости наложил отпечаток карантин из-за коронавируса. Официальные мероприятия были скромными. Владимир Зеленский поучаствовал в церемонии поднятия флага и выступил с речью перед подразделениями Вооруженных сил и ветеранами.

Тогда он пообещал провести большой военный парад, когда закончится конфликт на Донбассе и заявил, что танки - это не аттракцион.

"Наша военная техника – сегодня на востоке. И я уверен, что именно так и должно быть. Потому что танки, бронетранспортеры, самолеты – это не аттракцион для киевлян и гостей столицы. В стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках, техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой. Там, где она сейчас нужна. И только так и должно быть, если мы уважаем свою армию.

А парад у нас обязательно будет в будущем. Парад украинской победы. Когда мы вернем всех наших людей и все наши территории, когда на нашей земле будет устойчивый мир, мы сделаем большой парад всех наших войск и техники. Парад, после которого больше ни у кого даже мысли не возникнет нарушить мир в Украине, посягнуть на ее свободу и независимость" - сказал президент, выступая на Софийской площади.

Как видим, не прошло и года, как мнение Зеленского поменялось, и он уже не против парада - хотя до "украинской победы" еще далеко.

2019 год. "Лучше деньги выделить военным"

В первый год президентства Владимир Зеленский отменил военный парад 24 августа.

"Обычно 24 августа у нас проходит военный парад. Такой помпезный и точно не дешевый. Лучше эти деньги выделить нашим героям. И мы приняли решение выделить 300 миллионов гривен на премии всем нашим военным", - заявил Зеленский в своем видеообращении.

При этом он пообещал, что День Независимости будут праздновать, но в новом формате.

Как видим, за два года президентства Зе, который раньше троллил демонстративный милитаризм Порошенко, сейчас и сам лоббирует военный парад на День независимости. Хотя еще год назад обещал провести его только "после победы". И заявлял, что "танки не аттракцион".