Члены семьи спортсменки из олимпийской команды Беларуси Кристины Тимановской после громкого скандала, в который попала легкоатлетка, покинули страну и уже прибыли в Киев.

Об этом в эфире радио "Эхо Москвы" сообщил спортивный журналист и основатель "Sports" Дмитрий Навоша.

По его словам, супруг Кристины Тимановской и ребенок пары покинули Беларусь, они находятся в Киеве.

Напомним, на днях вокруг белорусской сборной на Олимпиаде в Токио разразился большой скандал. Легкоатлетка Кристина Тимановская раскритиковала НОК Беларуси за то, что ее внесли в заявку страны на одну из эстафет, а ей даже не сказали. После этого тренер запретил ей участвовать в Олимпиаде и заявил, что ей срочно нужно отправляться домой.

После этого Тимановская заявила, что ее пытаются вывезти из Токио в Минск силой и обратилась в МОК, чтобы получить помощь. Также впоследствии появилась информация, что Кристина Тимановская попросила убежище в Польше, а официальный Краков готов ее принять. В МИД страны выразили надежду, что легкоатлетка сможет продолжить свою карьеру в Польше.