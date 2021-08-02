Берлин не собирается блокировать работу "Северного потока-2" даже если РФ будет использовать его в качестве геополитического оружия.

Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на источник в правительстве Германии.

Как сообщают собеседники издания, несмотря на то, что в рамках соглашения Джо Байдена с Ангелой Меркель Германия взяла на себя обязательство принимать в отношении РФ меры "на национальном уровне", там выберут другой путь.

В частности, правительство Германии в случае определенных действий России сосредоточится на более широких санкциях на уровне Европейского Союза.

Напомним, 21 июля Министерство иностранных дел ФРГ опубликовало совместное заявление США и Германии по сделке касательно "Северного потока-2". В частности, сделка предусматривает создание специального фонда для развития энергонезависимости Украины а также продление транзита российского газа через территорию страны до 10 лет.

В Государственном департаменте США заявили, что перед подписанием соглашения с Германией по российскому газопроводу "Северный поток - 2" Вашингтон взаимодействовал с Украиной. В Министерстве иностранных дел нашей страны опровергли это.

Позже американский журналист Марк Тиссен в статье "Байден только что совершил преступление, наказуемое импичментом в Украине?" предложил обсудить импичмент президенту США Джо Байдену из-за сделки с Германией по "Северному потоку-2".

Помимо Тиссена, кандидат в канцлеры Германии, лидер Христианско-демократического союза Армин Лашет заговорил о санкциях против России. Политик готов их инициировать, если Москва начнет давить на Украину с помощью газопровода.