Адвокат судьи Николая Чауса Ростислав Кравец готовится подать ходатайство в Генпрокуратуру - об изменении подследственности рассмотрения дела связанного со взяткой Чаусу, которое расследует НАБУ.

Об этом Ростислав Кравец рассказал "Стране".

"Сегодня я размещу ходатайство к Генеральной прокуратуре, чтобы изменили подследственность с НАБУ на любой другой правоохранительный орган. Поскольку мне не понятно, как можно расследовать дело в НАБУ, где заявителем и потерпевшим является лицо, которое стало сотрудником НАБУ после инцидента", - сказал "Стране" Кравец.

Напомним, 1 августа адвокат семьи Чауса Ростислав Кравец впервые смог пообщаться со своим клиентом. Это произошло спустя два дня после того, как пропавший экс-судья обнаружился в Винницкой области. Адвокат семьи Николая Чауса рассказал о первой встрече со своим подзащитным. По словам адвоката, Чаус выглядит "печально".

По словам адвоката, его подзащитный находится в безопасности "насколько это возможно". Он также сказал, что его подзащитному оказывается медицинская помощь. При этом адвокат добавил, что текущее состояние Чауса подразумевает оказание помощи медиков

Адвокат пока не может рассказать общественности, что именно сообщил ему Чаус о своем похищении. При этом Кравец сказал, что произошедшее с Чаусом "не лезет ни в какие рамки".

Ранее "Страна" писала, что НАБУ подозревает Чауса в получении взятки. С 2016 года он находился в Молдове. В апреле 2021 года стало известно о его похищении в Кишиневе. Чауса избили, затолкали в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении. Поисками похищенного судьи занялись правоохранители Молдовы.

После похищения Чаус давал о себе знать на нескольких видео, которые появились в специально созданном для этих целей Телеграм-канале. Там бывший судья не рассказывал о деталях своего положения, но намекал, что скоро начнет давать показания на Петра Порошенко и его окружение. Но потом публикация видео закончилась.

Однако, 30 июля Чаус внезапно возник в одном их винницких сел, куда пришел в одних трусах. Он заявил полиции, что был похищен. Вскоре к Чаусу приехали сотрудники СБУ и вывезли его в столицу.

После этого Национальное антикоррупционное бюро попыталось отбить судью у СБУ, которая везла его в Киев. Но в итоге Чауса им не отдали. А его адвокатам сказали, что в СБУ судьи нет.