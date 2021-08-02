Начиная с 27 сентября владельцы старой версии Android 2.3.7 ("Имбирный пряник") или еще более ранних версий, не смогут зайти в свой Google-аккаунт на устройстве или залогиниться.

Об этом говорится в официальном сообщении компании.

"Если вы войдете в свое устройство после 27 сентября, вы можете получить сообщение об ошибке в имени пользователя или пароле при попытке использовать продукты и службы Google, такие как Gmail, YouTube и Карты", - сказано в сообщении.

В компании порекомендовали обновить систему до более новой версии Android (3.0+). Если такой возможности нет, можно попробовать войти в свою четную запись Google в веб-браузере устройства. Некоторый службы останутся доступными через браузер.

Напомним, в Android 12 нашли секретную функцию, о которой не упомянул Google . Речь идет о функции, которая помогает настроить оптимизацию в играх. Скрытый игровой режим находится в настройках меню "Цифровое благополучие". Чтобы получить к нему доступ, следует открыть раздел "Цифровое благополучие", затем выбрать опции "Не беспокоить" и "Расписания".

Также сообщалось, что Google представила ОС Android 11 и назвала главные фишки новой операционной системы. Среди них поддержка сетей 5G и дополнительные настройки безопасности.

Пока что тестовую версию Android 11, которую еще называют Android R, можно загрузить только на смартфоны линейки Pixel, включая модели 4/4 XL, 3a/3a XL, 3/3 XL и 2/2 XL.

Ранее сообщалось, что во Франции Google оштрафовали на полмиллиарда евро за "недобросовестность"

"Страна" также писала, что весной Huawei представила альтернативную Android и iOS операционную систему HarmonyOS.