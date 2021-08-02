После военного переворота в Мьянме, граничащей с Китаем, пришедшие к власти военные объявили о формировании временного правительства, главнокомандующий Мин Аун Хлайн станет премьером.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Кроме того, управление в регионах также реорганизовали. Теперь отменили выборность, а руководство штатов будет назначаться центральным правительством.

Также военные заявили, что новая система вводится до 2023. Потом пройдут выборы и власть перейдет гражданскому правительству.

Помимо этого, новые всеобщие выборы, указал Мин Аун Хлайн, будут проведены во второй половине 2023 года.

При этом лидер хунты сообщил, что выборы гарантированно произойдут при участии нескольких партий.

Напомним, 1 февраля в Мьянме произошел военный переворот. Армия арестовала президента страны и ряд высших чиновников, после чего объявила о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Государственная власть в стране перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аунг Хлайну.

"Страна" разбирались, что произошло с Мьянме, какова роль Китая и как госпереворот может повлиять на ситуацию в мире.