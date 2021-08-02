Печерский райсуд Киева разрешил провести заочно расследование по делу о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года против экс-президента Виктора Януковича.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

С запросом о проведении заочного досудебного расследования обратился следователь ГБР. Такую необходимость заявитель объяснял тем, что бывший глава государства скрывается от следствия в России. После решения Печерского суда сторона обвинения сможет проводить расследование дела против Януковича в его отсутствие.

В Офисе генпрокурора рассказали, что по версии следствия, Янукович в феврале 2014 года хотел прекратить Евромайдан, потому как он ставил под угрозу его пребывание в кресле президента Украины.

Поэтому экс-глава государства "в составе организованной группы" с экс-главой СБУ и бывшим главой МВД организовал применения правоохранителями оружия и спецсредств для разгона участников протеста. Это привело к массовым жертвам.

Напомним, недавно нардеп Кива пожалел, что Янукович не применил силу для разгона Майдана.

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