Белорусская спортсменка легкоатлетка Кристина Тимановская, которую хотели без ее воли вывезти из Токио в Минск, попросила о получении политического убежища в Польше.

Об этом представитель Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин рассказал BYSOL.

В настоящий момент, спортсменка уже подала документы на предоставление убежища. На данный момент девушка находится в Токио, она общается и с Международным олимпийским комитетом, и с прессой.

По словам Опейкина, с Тимановской на данный момент все хорошо. В Беларусь же она боялась возвращаться, потому что девушку показали в "разносных сюжетах" "пропагандистских каналов".

Ранее официальный представитель МИД Польши Марцин Пшидач написал в своем Twitter-аккаунте, что Польша готова принять Кристину Тимановскую и дать ей возможность продолжить свою карьеру.

"Польша готова помочь Кристине Тимановской, белорусской спортсменке, которой режим Лукашенко приказал вернуться с Олимпийских игр в Минск. Ей предложили гуманитарную визу, и она может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если она того пожелает", - написал Пшидач.

Также по данным СМИ, муж и ребенок Кристины Тимановской покинули Беларусь, они уехали в Киев.

О ситуации вокруг Тимановской подробно рассказывала "Страна". После того, как она заявила о том, что из-за угрозы для своей жизни боится возвращаться домой, официальные олимпийские власти полностью поддержали спортсменку.