В воскресенье, 1 августа, в курортной Кирилловке произошла стрельба. В результате инцидента пострадал тридцатилетний мужчина.

Об этом сообщает "Акцент".

По информации медиков местной "скорой помощи", в воскресенье, 1 августа, к ним поступил 30-летний мужчина. У него было выявлено огнестрельное ранение живота.

При этом правоохранители еще не предоставили информацию об инциденте.

Напомним, "Страна" писала о том, что украинцы этим летом больше всего интересуются поездками в Затоку, Кирилловку, Турцию и Кипр. Об этом стало известно после анализа запросов украинцев в поисковике Google.

Также мы сообщали, что в мае этого года в курортной Кирилловке житель Днепра расстрелял отца и сына и попытался скрыться на авто. Трагедия случилась из-за того, что между собой поскандалили две пьяные компании. Мужчины после словесной перепалки вступили в драку. И когда стороны уже вроде бы разошлись, житель Днепра достал ружье и расстрелял двоих людей.

Также мы писали о том, что парень, в которого выстрелили из ружья на курорте в Кирилловке, умер в больнице.