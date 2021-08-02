В Ленинградской области России снесли частный дом, в подвале которого недавно был обнаружен секретный бункер. В бункере располагалась подземная тюрьма и крематорий.

Об этом сообщает РГ со ссылкой на сообщение муниципалитета.

В муниципалитете рассказали, что указанный дом, который находился в сельском поселении Агалатово Всеволожского района Ленинградской области, снесли. Вход в бункер полностью засыпали, других подробностей в муниципалитете не рассказали.

Напомним, в июле под российским Петербургом в заброшенном дома обнаружили замаскированный вход в бункер. В бункере находились камеры с двухярусными кроватями и встроенной сантехникой, которые закрывались стальными дверями. Кроме того, в бункере было и место для охраны, разъёмы для компьютеров, для видеонаблюдения. Была в бункере и печь-крематорий, куда может поместиться человек. Сооружение прозвали "частной тюрьмой". Рядом с домом располагалась баня.

После того, как об объекте стало известно общественности, бункер начали закапывать. Российский следователи обнаружили бункер еще в 2019 году. По одной из версий, подземная тюрьма, примерная стоимость которой о\больше 10 миллионов долларов, создавалась для того, чтобы закрытые там люди верили, что находятся в государственном учреждении.