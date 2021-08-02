В понедельник, 2 августа, в Украине местами будет наблюдаться плохая погода. Из-за надвигающихся гроз и шквального ветра спасатели предупреждают украинцев о повышенной опасности.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Грозы и порывистый ветер ожидаются днем. Они затронут Одесскую, Николаевскую, Харьковскую и Киевскую области. А также северные и центральные регионы. Скорость ветра может достигать 20 метров в секунду. Уровень опасности оценивается спасателями как "желтый".

Кроме того, в западных областях поднимется уровень воды в реках, протекающих в западных регионах. Негативных последствий быть не должно. Однако из-за обильных осадков может сформироваться значительный местный и склонный сток.

Напомним, утром в понедельник из-за непогоды и аварии задерживаются больше 10 поездов "Укрзализныци". Речь о поездах, которые следуют из или в западные регионы. Там оборвалась контактная сеть.

Также мы сообщали о том, что в августе жара отступит, но не сдастся и публиковали прогноз погоды на месяц в Киеве, Одессе, Карпатах.