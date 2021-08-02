В скором времени в Украине может появится ряд ограничений для граждан, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса. В основном это коснется тех украинцев, чья профессия предусматривает контакт с большим количеством людей.

Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook.

Радуцкий сообщил, что на данный момент Министерство здравоохранения уже делало анонс того, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине будут работать только те школы, где 80% преподавателей прошли вакцинацию от коронавирус

По мнению главы комитета, аналогичные ограничения вполне логично ввести и для других профессий, которые предусматривают контакт с людьми, то есть для транспортников, работников общественного питания, коммунальных структур и так далее.

В то же время, как утверждает Радуцкий, никто не говорит об обязательной вакцинации населения, у человека остается право выбора. Но требовать, что работники, которые по долгу службы контактируют с большим количеством людей он считает справедливым.

"Поэтому теперь каждый решает сам - досуг и полноценная работа или вынужденные ограничения на время очередной волны коронавируса", - резюмировал Радуцкий.



Отметим, что на данный момент в Украине идет пятый этап вакцинации и получить прививку от коронавируса может любой гражданин от 18 лет.

Также мы писали, что в Киеве откроют второй в столице центр массовой вакцинации от коронавируса.