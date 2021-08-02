В понедельник, 2 августа, в Украине опаздывает около десяти поездов. Причиной стал обрыв контактной сети, который произошел из-за непогоды в западных регионах страны.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Время опоздания, по информации переводчика, варьируется от 40 минут до трех часов. Речь о поездах, которые следуют:

из Рахова в Киев (следует с опозданием 2 часа 40 минут),

из Ивано-Франковска в Чернигов (2 часа 50 минут),

из Черновцов в Киев (2 часа 40 минут),

из Солотвино в Киев (2 часа 20 минут),

из Львова в Одессу (2 часа 20 минут),

из Трускавца в Киев (1 час),

из Ужгорода в Киев (50 минут),

из Ужгорода в Одессу (40 минут).

Помимо поездов западного направления утром 2 августа задерживаются два поезда в восточных областях: речь идет о составах, которые курсируют из Харькова в Новоалексеевку и из Киева в Мариуполь. Они задерживаются на 2 часа 40 минут и 1 час 20 минут соответственно.

Из-за непогоды также на 5 часов 10 минут задержался беспересадочный вагон Вена - Киев.

Напомним, "Укрзализныця" в августе запустила четыре новых "курортных" поезда, следующих из Львова, Харькова и Запорожья в Одессу.

Также мы писали о том, что в середине июля "Укрзализныця" запустила две скоростные электрички на курорты под Одессой.