В китайском Ухане сотрудники института вирусологии, с содействием экспертов из США, работали над изменением коронавирусов, чтобы сделать их заразными для человека. Вирус, который привел к пандемии Covid-19, прорвался именно из китайского центра исследований.

Такая версия событий изложена в отчете республиканского штаба комиссии США, ее представил главный республиканец в комитете Палаты представителей по иностранным делам Майк МакКол, пишет Reuters.

В докладе сказано, что "большинство доказательств" указывают на то, что коронавирус, который привел к эпидемии во всем мире, просочился из лаборатории Уханя.

Кроме того, перечислены "достаточные доказательства", что ученые в Ухане работали над изменением коронавирусов, с целью сделать их заразными для людей. При этом они осуществляли работу при поддержке американских экспертов и госфондов как Китая, так и США.

Майк МакКол предлагает провести провести двухпартийное расследование причин пандемии. В то же время, как в Китае отрицают утечку модифицированного коронавируса, а часть экспертов предполагают, что пандемию вызвал вирус животного происхождения

"Мы также считаем, что преобладающие доказательства подтверждают, что вирус действительно просочился из WIV (Уханьского института вирусологии), и что это произошло где-то до 12 сентября 2019 года", - сказано в отчете.

Помимо этого, в докладе есть информация о протоколах безопасности в лаборатории, в частности запрос на капитальный ремонт системы обработки опасных отходов на объекте, которому нет и двух лет.

Напомним, американская разведка считает, что уханьские вирусологи заболели перед пандемией коронавируса.

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