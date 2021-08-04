Сегодня 25-й лунный день, когда Луна находится в созвездии Близнецов. Этот период удачен для путешествий, командировок, переезда и других поездок, коммерции и бизнеса, а еще судебных дел. Ребенок, родившийся в этот день, станет любимчиком Фортуны. Сутки станут благоприятными для сильных и волевых личностей, рожденных под знаками Льва, Скорпиона, Козерога, Стрельца и Овна.

Ниже приводим рейтинг самых сильных по характеру знаков зодиака.

1 место - Лев (23.07 - 23.08)

Это тщеславные и амбициозные личности, характеру, выдержке и силе воле которых можно позавидовать. Этот знак зодиака готов на всё, чтобы завоевать авторитет окружающих. Никакие препятствия не остановят их на пути к цели. Чей-то успех для Львов может стать лучшей мотивацией к своему собственному, а полученное признание в коллективе - самая желанная награда.

2 место - Скорпион (24.10 - 22.11)

Этот знак зодиака отличается сильным характером и выносливостью. Ради исполнения задуманного Скорпионы могут терпеть лишения и ограничивать свои желания. Помимо всего прочего, этот знак зодиака критичен к себе и окружающим. Он считает, что все должны стремиться к идеалу, поэтому уделяет повышенное внимание самосовершенствованию и развитию свои талантов.

3 место - Козерог (22.12 - 20.01)

Козероги способны мобилизовать силы и действовать, несмотря на риск и другие трудности. Это настоящие экстремалы, которые выбирают опасные хобби и увлечения и могут смело броситься на амбразуру, если вопрос будет касаться их будущего успеха. Также Козероги считаются самыми преданными и надежными друзьями. По жизни им подходят профессии пожарного, спасателя, врача. Так или иначе, им можно доверять.

4 место - Стрелец (23.11 - 21.12)

Этот знак Зодиака способен совмещать несовместимые проекты, заниматься одновременно несколькими разноплановыми проектами, не забывая о творчестве и общении с близкими. Всё это по силам Стрельцам. Благодаря волевому характеру и природной силе они нередко становятся успешными и состоятельными. Также этот знак Зодиака отличается трудолюбием и умением концентрироваться на важном.

5 место - Овен (21.03 - 20.04)

Для этого знака цель всегда оправдывает средства, поэтому любое препятствие на пути становится лишним вызовом и поводом проявить свои незаурядные способности. Овны необычайно упрямы и не успокоятся, пока не получат свое. Та страсть, с которой они живут и работают, невероятно привлекательна для противоположного пола, поэтому Овны всегда побеждают на романтическом фронте.

Как писала "Страна", в августе планы Овнов могут вызвать скепсис окружающих, а Весы достигнут гармонии в любви.

В период со 2 по 8 августа Близнецов ждут приключения, а Дев - новые перспективы.