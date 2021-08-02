В ночь на субботу в центре Киева избили танцора из балета певицы Нади Дорофеевой.

На него напали возле киевского гей-клуба Lift. Незнакомый мужчина толкнул его и дважды ударил, в результате произошло кровоизлияние в мозг. Повреждения серьезные - танцору сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Есть первые данные и о нападавшем, его узнали по фото, которое распространили в соцсетях. Он оказался действующим военнослужащим Управления госохраны (УДО).

Собрали все, что известно на данный момент.

Били у гей-клуба

Об инциденте после вечеринки в клубе Lift написала Надя Дорофеева. Она обнародовал фото мужчины с синяком под глазом, который избил ее танцора Женю.

"Это животное... избило моего танцора Женю. Женя с друзьями вышел из клуба "Лифт", спокойно и никого не трогая, и получил толчок, удар об забор и еще один удар вслед!" - рассказала певица. Она попросила подписчиков с просьбой опознать нападавшего.

Что касается состояния танцора, то из-за избиения у него произошло кровоизлияние в мозг. Понадобилась трепанация черепа, после которой его ввели в медикаментозную кому.

Танцор Нади Дорофеевой после нападения

В тот вечер в клубе Lift выступала певица ТО-МА. Концерт затянулся до четырех утра. Как рассказала артистка "Стране", возле клуба в ту ночь стояли "странные" люди, которые цеплялись к тем, кто выходил с вечеринки.

Фото с концерта в клубе Lift

Другие посетители рассказали "Стране", что у клуба дежурила компания парней "бандитской" внешности, которые, скорее всего, караулили людей нетрадиционной ориентации.

Что известно о пострадавшем

Избитый Евгений Гончаренко - 22-летний хореограф, танцор, актер, художник. Он выступает в коллективе танцоров украинской певицы Нади Дорофеевой. Также занимается авторской хореографией.

Женя Гончаренко и Надя Дорофеева

В 16 лет он принимал участие в популярном танцевальном шоу-проекте "Танцуют все, 9 сезон". Он рассказал, что травмировал ногу, перенес перелом колена, но ради танцев "готов на всё".

Танцора зритель мог видеть во многих клипах украинских артистов. Например, он танцует на высоких каблуках в клипе Насти Каменских "Попа как у Ким".

Также он танцует в клипе группы Kazka "Палала".

В соцсетях он поддерживает ЛГБТ-сообщество. Не исключено, что на этой почве и произошел конфликт.

Избивший оказался сотрудником УДО

Фото нападавшего перепостили украинские исполнители - Потап, Слава Каминская - и вскоре его личность удалось установить.

В процессе поисков оказалось, что на танцора напал военнослужащий из Управления государственной охраны (УДО). Этот орган спецназначения охраняет Кабмин, Верховную Раду, должностных лиц высокого уровня, например президента.

Узнали и его имя - Евгений Беспалый. Судя по его странице в Facebook, он живет в Киеве, учился в Богдановке (Броварской район). Публикации он скрыл для просмотров, но некоторые фото успели сохранить.

Евгений Беспалый

Судя по всему, Евгений увлекается микс-файтом - смешанными единоборствами или боями без правил.

Евгений Беспалый (крайний слева)

Беспалый справа

В УДО уже подтвердили, что нападавший военнослужащий, но не бывший, как писали в сети, а действующий. Начато служебное расследование, на время которого отстранен от исполнения служебных обязанностей.

В Управлении госохраны заверили, что окажут всю необходимую помощь полиции и помогут в лечении пострадавшего.

В Сети также писали, что Беспалый служил в АТО, однако пока эта информация не подтверждена.

Нападение состоялось в тот же день, когда под Офисом президента на участников рейва за права ЛГБТ напали радикалы.