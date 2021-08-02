В воскресенье, 1 августа, в китайском Сиане произошел чрезвычайный пожар. Здесь загорелась башня международной торговли, причины инцидента устанавливаются.

Об этом сообщает Eventful China.

Очевидцам удалось запечатлеть масштабный пожар с огромными клубами черного дыма, который вырывался из небоскреба высоко в воздух.

Пострадал ли кто-то в результате происшествия, пока неизвестно. Причины ЧП устанавливаются.

Xi'an International Trade Tower pic.twitter.com/y0denEFLQG — Eventful China 中国事多 (@Eventful_China) August 1, 2021

Напомним, "Страна" писала о том, как 1 августа под Одессой загорелся трехэтажный склад АТБ. Площадь пожара достигла десяти тысяч квадратных метров. По предварительной информации, горел склад магазинов АТБ, на котором хранится мясо. Причину пожара устанавливают специалисты.

Также мы сообщали, что в конце июля Турцию охватили лесные пожары. Огонь подобрался даже к курортным прибрежным городам. Пожары привели к нескольким смертям. Для помощи в тушении в Турцию даже отправили два украинских самолета. В конце-концов большую часть очагов огня удалось ликвидировать.

Кроме того, мы писали, что в Испании окурок привел к масштабному лесному пожару, пять человек пострадали, уничтожены 500 Га леса.