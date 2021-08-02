В воскресенье, 1 августа, радикалы забросали шашками и обклеили оскорбительными стикерами загородный ресторанный комплекс "Queen country club", который находится в Конча-Заспе.

Об этом сообщает PavlovskyNews.

Акция была направлена против владельца ресторана бизнесмена Александра Орлова, который является гражданином России. Националисты обвиняют его в том, что он устраивает в Украине гастроли звездам, которые побывали в аннексированном Крыму и которые в целом поддерживают политику России.

Отметим, что ресторанный комплекс "Queen country club" принадлежит российской Bulldozer group, бенифициаром которой и является Орлов. Всего в Украине есть двенадцать их заведений: в том числе базы отдыха, рестораны и клубы.

Напомним, в конце июня в Киеве проходил концерт рэпера Басты, туда подтянулись националисты и бросили дымовые шашки. Впрочем, тогда на выступление артиста, несмотря на резкую критику со стороны правых, все равно пришло немало киевлян и гостей столицы.

Также мы писали о том, что во Львовской области радикалы не дали российским дипломатам возложить цветы к монументу поэту Александру Пушкину.