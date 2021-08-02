По состоянию на утро понедельника, 2 августа, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии выросло еще на 265 человек.

Напомним, что вчера, 1 августа в стране было выявлено 484 новых случая заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки вновь упало на 219 человек.

Умерли за отчетные сутки 4 человека (с начала эпидемии 52 955 пациентов).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в социальной сети Facebook.

Выздоровели за последние сутки 176 человек (с начала эпидемии - 2 187 170 пациентов - Ред.).

Среди новых зараженных 11 детей и один медработник.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Одесской области (30 человек), Тернопольской области (30 человек), Винницкой области (21) и Харьковской области (17).

В Киеве выявили 62 новых случая заражения.

Ранее "Страна" сообщала, что знаменитый актер Джино Ренни, славу которому принесла роль в сериале "Дикий ангел", умер от заражения ковидом. Смерть наступила несмотря на то, что артист все-таки успел получить вакцину от коронавируса. Правда, на момент смерти ему было уже 78 лет. Что вероятно и послужило отягчающим обстоятельством.

Также мы рассказывали, что власти Германии ужесточили в очередной раз правила въезда в страну. Теперь, начиная с 1 августа, у всех прибывающих в ФРГ должны быть действительные справки о прохождении ПЦР-тестов.

А вот власти Британии решились на необычный эксперимент. Здесь решили всем молодым людям, которые решатся прийти на пункт вакцинации и сделать укол против короны выдать по бесплатной пицце и оплатить одну поездку на такси.