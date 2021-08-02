Громкая и скандальная история с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза получила новый поворот. Полиция страны подозревает в организации вооруженного налета на резиденцию главы государства бывшую судью Верховного суда по имени Венделле Кок-Телот.

Ордер на ее арест уже выдан, однако сама судья находится в бегах и ее местонахождение пока неизвестно. Об этом передает агентство Reuters.

Стоит отметить, что в феврале этого года Венделле Кок-Телот была уволена со своего поста вместе с двумя другими судьями.

Арестованные члены банды, совершившей налет на резиденцию президента (а это колумбийские наемники и американцы гаитянского происхождения - Ред.), уже дали показания спецслужбам и полиции, что дважды встречались с Венделле Кок-Телот в ее доме и "подписали там некоторые бумаги".

Об этом публично заявил прессе генеральный инспектор Гаити Мари Мишель Верье.

По словам Веррье, полиция провела обыск в главном доме Венделле Кок-Телот, а также в других ее загородных домах.

Напомним, суть истории. Трое наемников были в итоге убиты полицией во время перестрелки. А на минувшей неделе, во вторник 3 августа, по подозрению в причастности к преступлению был арестован один из высокопоставленных сотрудников службы безопасности президента Жовенеля Моиза.

Добавим, что Колумбия призвала Гаити гарантировать юридические и медицинские права 18 колумбийцев, задержанных на острове за предполагаемое участие в убийстве президента.

Ранее "Страна" сообщала, что Белый дом официально признал, что как минимум шестеро убийц президента Гаити прошли военную подготовку по спецпрограммам Пентагона.

Также мы рассказывали, что вдова убитого президента Гаити была тяжело ранена при нападении на его резиденцию. И ее срочно отправили на лечение в США, в один из госпиталей Майами. Врачи несколько дней боролись за ее жизнь в реанимации. Слава Богу, все закончилось благополучно. Марин Моиз, после того как пришла в сознание, назвала своих врачей "Ангелами-хранителями".

Марин Моиз уже вернулась на Родину. Причем меры безопасности были предприняты беспрецедентные. Вдова президента вышла из самолета в бронежилете и в окружении вооруженных сотрудников спецслужб. О ее дальнейших планах участия в политической жизни страны пока нет достоверной информации.