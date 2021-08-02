Стихия, которая вчера, 1 августа, обрушилась на Львов, унесла в городе жизни двух человек. Трагедия разыгралась в популярном среди горожан и гостей города Стрыйском парке. Здесь во время сильного ветра, одно из деревьев не выдержало напора урагана и рухнуло прямо на лавочку, на которой сидели двое человек - парень и девушка.

Спастись они не успели и от тяжелых травм погибли прямо на месте. Прибывшие врачи смогли лишь констатировать смерть.

Об этом передает пресс-служба Львовской мэрии на своем официальном сайте.

В пресс-службе уточнили, что молодому человеку было 20 лет, а его спутнице всего 18. Все обстоятельства чрезвычайного происшествия в настоящий момент выясняют компетентные органы.

"Львовский городской совет выражает искренние соболезнования родным и близким погибших", - добавили в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что детские шалости с петардами наделали беды во Львовской области. Здесь маленький мальчик решил взорвать петарду, но она рванула у него в руке. В итоге ребенок на всю жизнь остался инвалидом - ему оторвало четыре пальца.