"Страна" продолжает специальный проект к 30-й годовщине украинской независимости. Сегодня мы рассказываем, что происходило с Украиной в 2003 году.

Политически - страна на всех парах неслась к первому Майдану. При этом Банковая продолжала попытки внести изменения в Конституцию и ограничить власть президента, чтоб было не важно уже кто придет к власти после выборов 2004 гола.

Экономически - продолжался рост (на 9,5% увеличился ВВП) и улучшение уровня жизни украинцев. Начинался строительный бум, который прервется лишь во время кризиса 2008 года.

Страной в это время управляет команда премьера Виктора Януковича, который ковал себе трамплин к президентству, хотя и не был тогда еще официально провозглашен преемником.

В этом году Украина начала предметные переговоры с Россией о крупных экономических проектах - создания трехстороннего (Украина-Россия-Германия) консорциума по управлению газотранспортной системой. А также о создании Единого экономического пространства России, Белорусии, Казахстана и Украины.

Правда, были и конфликтные ситуации между странами - именно в этот год произошла известная история с островом Тузла, которая показала повышенное внимание России ко всему, что связано с Крымом.

"Страна" разбиралась, чем жила Украина в 2003 году. Предыдущие материалы проекта можно прочитать здесь.

Операция "преемник" и политреформа

Главный политический проект Банковой в 2003-м году - это попытка изменить Конституцию, урезав полномочия президента и расширив права парламента. Так называемая политреформа.

Зачем она была нужна - в общем-то понятно. Это была страховка на случай прихода к власти Виктора Ющенко, который не смог бы управлять страной "на максималках" - например, терял бы право назначать правительство.

Понимая это, Ющенко и его "Наша Украина" сопротивлялись этому процессу. Причем с его стороны были попытки убедить в ненужности политреформы и представителей Януковича - мол, пост президента с обрезанными полномочиями не нужен никому из претендентов на победу.

Донецкая группа долгое время балансировала, стремясь сохранить некие отношения и с Ющенко. Но в конце концов сделали выбор в пользу "антиющенковской" коалиции во власти. Знаковым стал срыв в октябре съезда "Нашей Украины" в Донецке.

В первом чтении принять проект политреформы удалось только в декабре 2003 года (изменения поддержала Соцпартия Александра Мороза).

Но второе чтение неожиданно провалилось в апреле 2004 года - не хватило всего 8 голосов до 300.

Изменить конституцию удалось уже в конце 2004-го, когда Ющенко и Янукович вошли в клинч после второго тура выборов президента. Политреформа была условием Кучмы для переголосования второго тура. И президентом Ющенко стал, как и задумывалось - с урезанными (через год) полномочиями.

Но об этом подробнее - в завтрашнем выпуске.

Пока же отметим, что борьба за политреформу в 2003 году отняла у власти силы и время, которые могли бы быть потрачены на раскрутку единого кандидата в противовес Ющенко. Но как раз этого и не происходило. Поэтому в апреле 2004 года Банковая оказалась у разбитого корыта и в спешном начали раскручивать Януковича с его двумя судимостями, что, во многом, и предопределило ход событий на выборах, закончившихся первым Майданом.

Многовекторность рулит. "Украина - не Россия"

2003 год после довольного бурного 2002-го стал для власти некоторой передышкой. Ющенко и оппозиция готовились к выборам президента, копив силы, а потому особой уличной активности не проявляли.

Леонид Кучма попытался использовать эту паузу, чтоб восстановить отношения с Западом, но, параллельно, развивая отношения с Россией.

То есть - политика многовекторности в действии.

В феврале Украина выступает одним из инициаторов Единого экономического пространства с Россией, Беларусью и Казахстаном - ЕЭП. В сентябре подписывается декларация о намерениях такой союз создать.

Также с Россией обсуждаются темы совместного управления газотранспортной системой и создания консорциума с участием России, Украины и Германии.

Отметим, что оба проекта до Майдана так и не успели реализоваться на практике, а после прихода к власти Ющенко вектор развития Украины резко поменялся.

Зато Украина в 2003 году продолжала получать от России газ по 50 долларов за тысячу кубометров, что стало мощным подспорьем для энергоемкой украинской экономики. И сыграло важную роль в росте, который наблюдался в эти годы.

Путин и Кучма

С другой стороны - Кучма пытается не рассориться с Западом и обеспечить свой спокойный уход после выборов президента 2004 года. Он отправляет украинский воинский контингент в Ирак, куда в том же году вторглись американцы и англичане. При том, что Россия, Франция и Германия выступили против операции в Ираке.

Украинские военные оставались в Ираке до 2005 года. Миссия не была мирной - в ходе боев погибло 18 бойцов и свыше 40 получили ранения.

В том же 2003 году украинский президент пишет книгу "Украина - не Россия", где перечисляет отличия украинцев от русских и проводит мысль - что это совершенно разные народы. Там встречаются, например, стереотипы, что русские не такие работящие, как украинцы:

"Среди русских я чаще, чем среди украинцев, встречал людей, тяготившихся своим делом и потому делавших его плохо", - заявлял он. Кучма так же утверждал, что русские люди больше живут "по понятиям", тогда как украинцы в массе своей, мол, предпочитают закон и порядок.

В книге оправдывается Иван Мазепа: Кучма пишет, что он пытался "исправить крен", который допустил Богдан Хмельницкий. Также он считает, что нужно в Украине защищать украинский язык, а не давать официальный статус русскому (хотя перед выборами 1994 года обещал, помнится, совсем обратное).

Что характерно, книжку первым делом напечатали в Москве и на русском языке. То есть это была внешнеполитическая акция.

В России многие восприняли труд Кучмы как выдвижение официальной украинской идеологии: дистанцирование от РФ. Но на официальном уровне книжка не комментировалась: ее воспринимали как геополитическое кокетство перед Западом и попытка наладить с ним отношения (в этом же русле восприняли в Москве и отправку войск в Ирак).

И только много лет позже - в 2021 году - российские власти наконец изложили свою стратегическую точку зрения на украинский вопрос. Речь о нашумевшей статье Путина.

В ней, кстати, книга Кучмы (точнее ее название) тоже была упомянута. И оценка ей давалась уже куда более тревожная.

"Шаг за шагом Украину втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России. Неизбежно пришло время, когда концепция "Украина – не Россия" уже не устраивала. Потребовалась "анти-Россия", с чем мы никогда не смиримся", - писал Путин.

Узел Тузлы

Главной конфликтной точкой между Киевом и Москвой в 2003 году стал инцидент на острове Тузла в Керченском проливе.

Раньше Тузла была частью косы, которая соединялась с Таманским полуостровом России. Но примерно сто лет назад море размыло косу, и Тузла превратилась в остров.

В 1941 году его передали в состав Крыма, а в 1954-м и сам Крым включили в состав УССР. Таким образом независимая Украина унаследовала с Крымом и Тузлу.

Остров этот имел важное значение: между ним и крымским берегом шел глубоководный канал, пригодный для судоходства. С российской же стороны море было мелким. Поэтому Тузла была важным фактором контроля судоходства в Керченском проливе со стороны Киева. Хотя на практике российские корабли ходили там свободно.

Непосредственным поводом для конфликта стали планы Украины разрешить вход в Азовское море военным кораблям третьих стран (в том числе и стран НАТО).

Это сильно возмутило Россию.

На беседе оффрекордс (позднее слитой в украинские СМИ) тогдашний глава Администрации президента РФ Александр Волошин был очень резок.

"Никогда Россия не оставит Украине Керченский пролив. Хватит того, что Крым сегодня украинский, и мы с трудом успокоили людей по этому поводу. Хватит издеваться над нами. Если надо, мы сделаем всё возможное и невозможное, чтобы отстоять свою позицию. Если надо, мы сбросим туда бомбу!", - говорил Волошин (хотя его слова официально Кремль не подтвердил).

В сентябре 2003 года Россия начала строить дамбу от берегов Таманского полуострова до Тузлы. Украина заявила, что строители вошли в ее территориальные воды. Начался международный скандал, из-за которого Леонид Кучма прервал визит в Южную Америку и прибыл на Тузлу.

Ситуация была близка к вооруженному конфликту: на Тузлу прислали солдат.

Украина говорила о нарушении территориальной целостности, Россия - о том, что границы не маркированы, а на Тузле даже не было украинской погранзаставы.

Через месяц Кучма и Путин в Москве договорились о сотрудничестве по использованию Черного и Азовского морей, и конфликт с Тузлой был исчерпан. Итоговый договор был подписан в декабре. Строительство дамбы прекратилось за сто метров до острова.

Уже после присоединения Крыма к России через Тузлу был построен Керченский мост. Но это произошло при совсем другом президенте.

Но история с Тузлой 2003 года показала, что приграничные споры с Россией в свое время эффективно решались без перехода в фазу горячего конфликта.

В тоже время Россия продемонстрировал, что уделяет особое внимание всему, что связано с Крымом. А также крайне болезненно реагирует на возможное взаимодействие Украины с НАТО в акватории около полуострова.

Чем жили украинцы в 2003 году

Бум новостроек. Экономика Украины в этом году выросла на 9,5%, установив очередной рекорд. Росли цены на украинский экспорт - сталь, развивалась экономика и главного украинского рынка сбыта - России, которая получала все больше доходов от продажи энергоносителей.

На этом фоне в Украине продолжал набирать обороты строительный бум. В 2003 году в эксплуатацию ввели на 5% больше жилья, чем годом ранее, а в 2004-м - уже на 18%.

Квадратный метр подорожал на 70%: с 380 до 642 долларов.

Как петь гимн. В марте Рада приняла закон о государственном гимне, которые предписывалось исполнять на всех торжественных мероприятиях общегосударственного значения.

Триумф Шевченко и проигрыш Кличко. В 2003 украинец Андрей Шевченко, игравший за "Милан", забил решающий гол "Ювентусу" и тем самым выиграл финал Лиги Чемпионов.

Одновременно Виталий Кличко получил одно из главных поражений своей боксерской карьеры - его техническим нокаутом победил британец Леннокс Льюис. После этого Льюис ушел на пенсию и больше не боксировал.

Бой был натурально кровавым: у Кличко было разбито лицо. Тем не менее уже в следующем году Кличко одержал ряд побед - над южноафриканцем Корри Сандерсом и британцем Дэнни Уильямсом.