Легкоатлетку из Республик Беларусь Кристину Тимановскую, с которой на Олимпиаде-2020 (2021) произошел скандал, решили перевезти в безопасное место в Японии.

Она намерена подавать прошение об убежище в одной из стран Европы. Об этом сообщает спортивное издание "Споцу Хоти".

По данным газеты "Токио Спорт", Тимановская намерена подавать прошение об убежище властям Австрии. Агентство "Рейтерс" заявляет, что также рассматривается вопрос Германии.

Как сообщала "Страна", представительница олимпийской сборной Беларуси Кристина Тимановская обратилась за помощью в Международный Олимпийский комитет (МОК).

Также мы подвели итоги выступления олимпийской сборной Украины за 1 августа. Михаил Романчук выиграл первую серебренную медаль в плавании.

Также мы ведем ежедневно обновляемый материал о результатах Олимпийских игр по всем видам спорта, а также подсчет медалей в неофициальном командном зачете.

По состоянию на 1 августа у Украины шесть медалей: пять бронзовых медалей и одно серебро. Это позволяет занимать 56-е место. На первом месте находится сборная Китайской Народной Республики.