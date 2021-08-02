Актер из телесериала "Дикий ангел" Джино Ренни умер из-за в результате заболевания COVID-19. Ему было 78 лет.

Об этом сообщает телеканал TN в Аргентине.

"Удачной поездки, дорогой, настоящий друг, спутник тысячи чудесных мгновений. Я очень тебя люблю, буду скучать по тебе", - сказал продюсер Густаво Янкелевич.

По данным журналистов, он был госпитализирован с коронавирусом в день своего рождения 7 июня. За несколько дней до этого он привился вторым компонентом вакцины против COVID-19.

Ренни родился в Италии в городе Калабрия в 1943 году под именем Луиджи Мелиени Молло. В возрасте трех лет вместе с родителями он переехал в Буэнос-Айрес.

Отечественным зрителям Ренни больше всего известен по роли Рамона Гарсия Парапучино в телесериале "Дикий Ангел".

Как сообщала "Страна", в США зафиксирован рост числа заражений опасным штаммом коронавируса - "дельта". Местный инфекционист предположил, что ситуация будет ухудшаться.

На этом фоне американские компании-производители вакцин Pfizer и Moderna подняли цены на вакцины от коронавируса для Европы.