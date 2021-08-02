Астрономам впервые удалось получить изображение экзопланеты COCONUTS-2b, которая находится в 35 световых лет от Земли.

Об этом сообщает Science alert.

Поскольку экзопланеты очень маленькие, тусклые и далекие, увидеть их напрямую чрезвычайно сложно, такая возможность выпадает редко.

COCONUTS-2b - холодный газовый гигант, который находится на большом расстоянии от своей звезды.

Изображение экзопланеты COCONUTS-2b. Фото: Science alert

"Мало того, что COCONUTS-2b является ближайшей к Земле экзопланетой, полученной прямым изображением на сегодняшний день - на расстоянии всего 35 световых лет - это редкость среди открытий экзопланет: относительно холодный массивный газ гигант, вращающийся вокруг своей звезды на большом расстоянии", - пишет издание.

Таким образом, COCONUTS-2b сильно отличается от нашей планетной системы.

"С массивной планетой на орбите со сверхшироким разделением и с очень холодной центральной звездой COCONUTS-2 представляет собой совершенно иную планетную систему, чем наша собственная Солнечная система", - сказал астроном Чжоцзянь Чжан из Института астрономии Гавайского университета.

Планета находится на большом расстоянии от своей звезды - примерно 6451 астрономическая единица. Она вращается вокруг звезды за 1,1 миллиона лет.

Напомним, в прошлом месяце ученые обнаружили две огромные экзопланеты в системе звезды HD 152843, которая по массе примерно такая же, как Солнце, однако ярче и почти в 1,5 раза больше. Открытие ученые сделали в рамках программы Planet Hunters TESS. Экзопланеты находятся вне солнечной системы и вращаются вокруг звезды HD 152843. Эта звезда находится приблизительно в 352 световых годах от нас.

Также в прошлом году пстрономы из Геттингенского университета открыли две суперземли у холодного красного карлика Глизе 887, что в 10,7 световых года от Солнца. Обе экзопланеты потенциально пригодны для жизни.