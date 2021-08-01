На трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате пассажирка легкового автомобиля погибла, а водитель получил травмы.

Об этом говорится на странице Фейсбук Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области.

"1 августа в 20:19 по спецлинии "101" поступило сообщение о ДТП на трассе Киев-Чоп возле села Корнин Ровенского района с участием грузовика и легкового автомобиля", - указано в сообщении.

Водитель легковушки получил травмы, он был госпитализирован в медицинское учреждение. Пассажирка 2003 года рождения погибла сразу.

На трассе Киев-Чоп произошло ДТП, один человек погиб. Фото: ГСЧС

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Сейчас выясняются все обстоятельства аварии.

Также к оказанию помощи были привлечены 3 единицы спецтехники ГСЧС и 12 спасателей.

Пассажирка в ДТП на трассе Киев-Чоп погибла сразу. Фото: ГСЧС

Напомним, вчера на этой же трассе произошло ДТП, в результате которого грузовик перевернулся, из него на дорогу начало вытекать горючее. Все это привело к затруднению движения транспорта.

Также по дороге Киев-Чоп в результате ДТП с двумя легковыми автомобилями и грузовиком погиб 2-летний ребенок.