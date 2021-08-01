Избивший субботней ночью танцора Евгения из балета певицы Нади Дорофеевой, оказался действующим военнослужащим в Управлении государственной охраны (УДО) Украины.

Об этом говорится на Фейсбук-странице УДО.

"1 августа 2021 в социальной сети Facebook была распространена информация о факте избиения Евгения: танцовщика шоу-балета "DOROFEEVA" бывшим военнослужащим УГО Украины. Мы тщательно проверили эту информацию и сообщаем, что данное лицо является не бывшим, а действующим военнослужащим УГО Украины", - говорится в сообщении.

Однако, на время проведения расследования военнослужащего отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, сегодня ночью певица Надя Дорофеева рассказала об избиении своего танцора Евгения. Парень выходил из клуба "Лифт", когда на него накинулся неизвестный мужчина с синяком под глазом. Из-за избиения у парня произошло кровоизлияние в мозг. Евгений перенес трепанацию черепа, а сейчас находится в медикаментозной коме.

Позже "Стране" стали известны подробности произошедшего инцидента. В этот вечер в клубе Lift выступала певица ТО-МА. Как сообщила артистка в комментарии "Стране", возле клуба в ту ночь стояли "странные" люди, которые цеплялись к тем, кто выходил с вечеринки.