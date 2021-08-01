В США не будут объявлять локдаун, несмотря на рост числа случаев заражения опасным штаммом коронавируса "Дельта", который все быстрее распространяется в разных частях мира.

Об этом телеканалу ABC заявил главный инфекционист США, советник президента по вопросам медицины Энтони Фаучи.

"Я не думаю, что мы увидим локдаун. Считаю, что у нас есть достаточное количество людей в стране, чтобы не позволить нам попасть в ситуацию, в которой мы были прошлой зимой, хотя этого и не хватит, чтобы подавить вспышку", - сказал Фаучи.

В то же время инфекционист предположил, что "ситуация будет ухудшаться", поскольку в США наблюдается рост заболеваемости среди невакцинированных.

Фаучи добавил, что около 100 млн человек в стране до сих пор не сделали прививки. При этом он заявил, что в будущем их, вероятно, ждет "некоторая боль и страдания".

"Мы снова и снова повторяем, что решение этой проблемы - вакцинация, и тогда этого не произойдет", - подчеркнул Фаучи.

Количество случаев заражения ковидом в США резко возросло из-за распространения штамма "Дельта", в частности среди невакцинированных. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в США вакцинировано более 164,4 млн человек, или 49,5% всего населения.

Напомним, недавно центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) во внутреннем отчете описали дельта-вариант коронавируса как весьма заразный, сравнимый по показателю передаваемости с ветряной оспой.

Помимо этого, ранее в США CDC призвали вакцинированных от коронавируса возобновить ношение масок, так как они могут распространять инфекцию. Об этом сообщили в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью из-за "дельта"-варианта.