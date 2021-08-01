Президента Владимира Зеленского заметили в супермаркете "Le Silpo" на столичной Бессарабке, где он покупал продукты. В корзине президента было три бутылки вина.

Об этом свидетельствует фото, которое опубликовал житель Киева Константин Левошко на своей странице в Facebook.

Зеленский покупает вино в столичном супермаркете. Фото: Константин Левошко

По его словам, глава государства сопровождала охрана. Левошко уточнил, что в корзине президента лежало три бутылки вина.

"Подумал: схожу-ка я в магазин. Отдохну от новостей и политики. Куплю гречневый багет. Сходил, бл...ть, за хлебушком", – подписал снимок автор.

На закупки глава госуарства пришел с сыном, сопровождала их охрана президента.

Мужчина отметил, что большинство людей не узнали Зеленского, потому что он был в маске. Лишь один человек попросил сделать селфи.

В комментариях автор фото добавил, что охрана президента была испугана.

Журналист Юрий Ткачев также прокомментировал данное фото в своем Телеграм-канале: "превращение Зеленского в Порошенко окончательно завершилось".

Напомним, в 2019 году Зеленский рассказывал, что очень редко ходит по магазинам. Тогда он поделился, что хлеб покупает в "Гудвайн" за 25-30 гривен. Кроме этого он добавил, что к вину любит покупать сыр за 58 гривен/килограмм.

Через год президента снова заметили в элитном супермаркете "Гудвайн". "Страна" посетила магазин и разузнала, как часто Зеленский отоваривается в этом магазине и что предпочитает.