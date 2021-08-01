На греческом полуострове вспыхнул мощный пожар. Фото: Твиттер

На западе греческого полуострова Пелопоннес в субботу вспыхнул сильный пожар, из-за которого уже эвакуировали несколько сел. 

Об этом сообщает Ekathimerini.

Примерно 300 пожарных, пять вертолетов и два самолета участвуют в тушении сильного лесного пожара, разгоревшегося на греческом полуострове Пелопоннес.

На западе греческого полуострова Пелопоннес вспыхнул сильный пожар

Пожар вспыхнул накануне утром около города Патры - третьего по величине в Греции. В результате пришлось эвакуировать пять местных деревень, закрыть мост Рион - Андирион через Коринфский залив. Помимо этого, вывезли около 100 жителей и туристов с курорта Лонгос.

Также госпитализировали восемь человек с ожогами и проблемами с дыханием. Огонь уничтожил примерно 20 домов.

На западе греческого полуострова Пелопоннес вспыхнул сильный пожар

Однако министр по делам защиты граждан Михалис Хрисохоидис заявил, что нынешняя ситуация лучше, чем накануне.

"Сотни объектов собственности были спасены благодаря борьбе пожарных с пламенем. Мы сохраняем бдительность, и мы поддержим наших сограждан, пострадавших от огня", - сказал он.

Жителям сел Лампири, Камарес, Зирия и Ано Зирия было приказано эвакуироваться, поскольку огонь приблизился к жилым районам.

Также было передано экстренное оповещение  жителям, находящимся у очага пожара, с призывом "немедленно эвакуироваться".

Помимо пожаров, сегодня у побережья Греции и Турции произошло сильное землетрясение с магнитудой 5,7. Информация о пострадавших, разрушениях или угрозе цунами на данный момент из пострадавших от стихии регионов не поступала.

Также лесные пожары, начиная с 28 июля, накрыли большую территорию курортной Турции. По последним данным, четыре человека погибли, больше 180 пострадали. 

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