На западе греческого полуострова Пелопоннес в субботу вспыхнул сильный пожар, из-за которого уже эвакуировали несколько сел.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Примерно 300 пожарных, пять вертолетов и два самолета участвуют в тушении сильного лесного пожара, разгоревшегося на греческом полуострове Пелопоннес.

Пожар вспыхнул накануне утром около города Патры - третьего по величине в Греции. В результате пришлось эвакуировать пять местных деревень, закрыть мост Рион - Андирион через Коринфский залив. Помимо этого, вывезли около 100 жителей и туристов с курорта Лонгос.

Также госпитализировали восемь человек с ожогами и проблемами с дыханием. Огонь уничтожил примерно 20 домов.

Однако министр по делам защиты граждан Михалис Хрисохоидис заявил, что нынешняя ситуация лучше, чем накануне.

"Сотни объектов собственности были спасены благодаря борьбе пожарных с пламенем. Мы сохраняем бдительность, и мы поддержим наших сограждан, пострадавших от огня", - сказал он.

Жителям сел Лампири, Камарес, Зирия и Ано Зирия было приказано эвакуироваться, поскольку огонь приблизился к жилым районам.

Также было передано экстренное оповещение жителям, находящимся у очага пожара, с призывом "немедленно эвакуироваться".

Помимо пожаров, сегодня у побережья Греции и Турции произошло сильное землетрясение с магнитудой 5,7. Информация о пострадавших, разрушениях или угрозе цунами на данный момент из пострадавших от стихии регионов не поступала.

Также лесные пожары, начиная с 28 июля, накрыли большую территорию курортной Турции. По последним данным, четыре человека погибли, больше 180 пострадали.