В организации "Дети огня", относящаяся к курдским вооруженным формированиям Рабочей партии Курдистана (РПК), взяли на себя ответственность за действия, которые привели к масштабным пожарам в Турции.

Об этом сообщает EHA News в Twitter.

Жертвами полыхающей почти в половине провинций Турции стихии стали уже 8 человек. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Кодж сообщил, что семь человек умерли в Анталье и еще один - в Мармарисе. О его заявлении сообщил катарский телеканал Aljazeera.

Масштабный лесной пожар вспыхнул в районе Манавгат провинции Анталья 28 июля. Также огонь полыхал почти в половине Турции, особенно угрожая туристическому побережью. Огонь уничтожил десятки гектаров леса и привел к эвакуации ряда населенных пунктов.

Вчера, 31 июля власти Турции были вынуждены эвакуировать туристов с пляжей на юго-западе. Продолжающие бушевать пожары угрожают находящимся там отелям и домам.

Фото: twitter.com/eha_news

"Страна" опубликовала информацию о происходящем в Турции от отдыхавших там туристов.

После задержания одного из поджигателей президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил: "если есть такие предатели, способные сжечь собственную родину, они понесут самое строгое наказание".