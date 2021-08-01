По данным источников "Страны" полиция уже открыла уголовное производство по факту избиения Тимофея Милованова экс-секретарем СНБО Алексеем Данилюком.

"По этому эпизоду вряд ли будет уголовный срок для Данилюка. Но нервы ему потрепают", - сказал источник.

Напомним, 30 июля экс-секретарь СНБО Александр Данилюк на праздновании своего дня рождения ударил по лицу Тимофея Милованова, которого ранее избрали главой комиссии по выбору директора Бюро экономбезопасности. Он ударил в левый глаз Милованова.

По словам бывшего министра, поводом послужил спор о том, законно ли было решение комиссии о недопуске Данилюка к госслужбе. На днях бывшего секретаря СНБО не допустили к конкурсу на должность председателя Бюро экономической безопасности.

Позже Тимофей Милованов назвал ударившего его по лицу Данилюка "гопником" и заявил, что решение о снятии его кандидатуры с конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности не было принято по указке из ОП.

Кроме этого, уже сегодня Милованов решил подать в полицию заявление о совершении преступления Александром Данилюком.