В Днепре, Днестре и Северском Донце обнаружили остатки медицинских препаратов, которые применяются в лечении против Covid-19.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Михаил Хорев.

По его словам, недавно провели первичный анализ (скрининг) трех главных рек, воды которых используют для водоснабжения населения, а именно Днепр, Днестр и Северский Донец.

"Проверяли воду на 3 200 веществ - это целевой скрининг, то есть когда у вас есть конкретный перечень и вы ищете. А также вода исследовалась на 64 000 веществ - это просто предположение, что они могут быть или нет. Согласно результатам, действительно, какие-то загрязняющие вещества есть", - сказал Хорев.

В результат скрининга в главных реках нашли следы фармацевтических препаратов.

"Откуда берутся? Мы с вами употребляем какие-то таблетки, какие-то уколы и т.д., это все выводится из организма и рано или поздно попадает в водный объект", - пояснил Хорев.

Также в Минэкологии рассказали, что подобные тенденции состояния воды связаны с пандемией коронавируса.

"Ковидных" препаратов очень много. То, что входит именно в "ковидный" протокол, именно эти вещества сейчас у нас в воде. Мы это фиксируем. Мы же с вами употребляем таблетки. Большое количество людей лечится, и это все попадает туда", - акцентировал Хорев.

По данным экологов, в водах отмечается большое количество цинка, пестицидов, металлов, фосфатов, при этом практически нет ртути.

При этом Хорев отметил, что такая тенденция - это не особенность Украины, в водах Европы та же проблема.

"В Европе происходит то же... Европейцы четко оценивают: если фармпрепараты попадаются в воде - это значит, что плохо, недостаточно работают очистные сооружения... В Европе есть и хорошие модернизированные очистные сооружения, но есть и старые", - добавил заместитель министра.

Однако, Хорев утверждает: скрининг трех водных бассейнов показал, что по сравнению со странами Европы "у нас не самая плохая ситуация".

Напомним, за прошедшие сутки, 31 июля, в Украине прививку от коронавируса получили 68 499 человек. При этом 22 902 из них ввели уже вторую дозу, и эти люди завершили цикл вакцинации, а остальные 45 597 сделали только первый укол.

Кроме этого, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение коронавируса за прошедший месяц ускорилось в два раза.