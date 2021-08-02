В понедельник, 2 августа, во многих странах СНГ отмечают день ВДВ. Праздник воздушно-десантных войск в этот день отмечали еще в советское время. В Украине несколько лет назад десантные войска переименовали, синие береты заменили на бордовые, а дату перенесли на ноябрь. Однако до сих пор многие украинцы, служившие в ВДВ поздравляют друг друга именно в августе.

Как и когда отмечают День ВДВ в Украине

В 2017 году Воздушно-десантные войска (ВДВ) переименовали в Десантно-штурмовые (ДШВ), а дату их праздника перенесли на годовщину Майдана - 21 ноября. Также поменяли эмблему и девиз. Советский "Никто, кроме нас" заменили на "Всегда первые".

Эмблема украинских десантников. Фото: president.gov.ua

Несмотря на это в Украине многие служившие продолжают неофициально отмечать праздник 2 августа. Командование новых ДШВ в этот день проводит торжественные построения в "День памяти погибших воинов-десантников", понимая, что дату все равно будут праздновать. Но теперь акценты хотят сместить в сторону чествования памяти погибших бойцов.

Открытки и картинки с Днем ВДВ

Бывших ВДВ-шников не бывает. За честь, отвагу и мужество!

Суровый праздник настоящих мужчин -

Пусть для уныния не будет причин!

Поздравляю с Днем ВДВ!

Пусть солнце светит ярче в этот день.

С Днем ВДВ! Все будет хорошо, поверь.

Самым смелым и мужественным сегодня наши поздравления. С Днем ВДВ!

Задач невыполнимых нет, если есть голубой берет! С праздником!