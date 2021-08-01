Психотерапевт Анатолий Кашпировский, на которого в прошлом году в Украине подали иск, не смог отсудить деньги за выступления у организатора его концертов Марии Предигер после ее банкротства.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет о гастролях Кашпировского в 2017 году. Организацией выступлений, в которую входила продажа билетов, занималась Предигер. Концерты состоялись, однако гонорар за них Кашпировский так и не получил.

Кашпировский подал на организатора в суд, но исковое заявление не стали рассматривать. Выяснилось, что Предигер в 2019 году объявила себя банкротом и ликвидировала свою фирму.

Напомним, Анатолий Кашпировский получил популярность в 1989 году благодаря телевизионной передаче "Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского".

Два года назад Кашпировский подал в суд на "Первый канал", потребовав полмиллиона рублей за коллаж с котом, использованный в программе "Вечерний Ургант", но проиграл.

Также "Страна" писала о том, что директор Института сердца Тодуров рассказал, как Кашпировский за 5 минут вылечил его спину.