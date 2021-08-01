Молодые люди в Британии, которые решили сделать прививку от Covid-19, смогут бесплатно доехать до пункта вакцинации на такси, получить в подарок кусок пиццы или скидку на доставку еды на дом.

Об этом сообщает BBC News.

Известно, что в число компаний, объединившихся с правительством, вошли Uber, Bolt, Deliveroo и Pizza Pilgrims. Министерство здравоохранения Британии обещает позже обнародовать подробности стимулирующей программы.

Около 67% подростков в возрасте от 18 до 29 лет в Англии сделали первую прививку. Более 72% взрослых полностью вакцинировались, тогда как 88,5% получили одну дозу.

Предложения о получении ваучеров или кодов на скидки появляются как всплывающие сообщения на различных сайтах. Нажав на такие, пользователя переводит на портал Национальной службы здравоохранения (National Health Service, NHS), где он может забронировать место, время вакцинации и выбрать препарат для прививки. Также организаторы объявили серию конкурсов в социальных сетях и рекламных предложений для ресторанов.

Ранее мы писали о том, что власти Польши намерены освободить от необходимости соблюдать карантинные ограничения тех людей, которые уже прошли вакцинацию от коронавируса.

В Минздраве Украины также рассматривают предложение ввести ряд привилегий для вакцинированных от коронавируса Covid-19 граждан.