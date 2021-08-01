Длительное воздействие микрочастиц, содержащихся в грязном воздухе, может вызвать развитие хронического риносинусита (гайморита) у людей, не страдающих аллергией.

К таким выводам пришли ученые Университета Джонса Хопкинса (США), итоги которого опубликованы в статье журнала American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

В частности, по их данным, на развитие хронической формы этого заболевания влияет и долгосрочное влияние крошечных частиц, содержащихся в загрязненном воздухе.

Участниками исследования стали 6102 взрослых пациента, 2034 из которых страдали хроническим риносинуситом (но не аллергией). Все они проживали в районах с высоким содержанием в воздухе PM 2,5 - мельчайших твердых частиц и капелек жидкости размером от 0,001 до 2,5 микрометра, примерно в 30 раз тоньше человеческого волоса.

Поэтому важно, по возможности, жить в экологически чистых местах.

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