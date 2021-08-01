В Германии с 1 августа усилили контроль для въезжающих из-за границы. Теперь ПЦР-тесты должны иметь все, вне зависимости от страны, из которой прибывают люди.

Об этом сообщила заместитель официального представителя федерального правительства Ульрике Деммер.

Ранее ПЦР-тест должны были предоставлять те, кто прибывает самолетом. Однако, теперь такая обязанность распространяется на путешественников старше 12 лет, которые передвигаются всеми другими видами транспорта, включая автомобильный, железнодорожный и морской.

На автотрассах, в автобусах и поездах контроль будет выборочным. В аэропортах и ​​морских портах будут проверять всех без исключения. Для этого будут задействованы дополнительные силы на уровне земельной и федеральной полиции. В случае отсутствия теста въезжающих могут оштрафовать.

"Каждый, кто въезжает в Германию, должен ожидать проверку. Федеральная и земельная полиция работают здесь рука об руку", - заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеегофер.

Исключение будет действовать только для тех, кто въезжает в страну не с помощью воздушного транспорта и имеет свидетельство о полной вакцинации/перенесенном заболевании. Также исключение сделано для людей в приграничных регионах, которые постоянно ездят на работу в соседние страны, а также для водителей грузовиков-транзитников.

При этом, такая привилегия не касается стран с высоким уровнем эпидемиологической опасности.

Мера была одобрена 30 июля правительством с целью предотвратить возвращение инфицированных отдыхающих накануне начала нового учебного года.

Напомним, с 18 июля все резиденты Украины могут беспрепятственно въезжать в Германию.

Помимо этого, в Берлине проведут танцевальный эксперимент, направленный на изучение коронавируса. Его авторы хотят узнать, безопасно ли разрешать ночным клубам работать в условиях пандемии.