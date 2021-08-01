Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, опубликовали фото редкой встречи с семейством клёстов, которые кормились на высокой ёлке.

Об этом сообщила пресс-служба заповедника на своей странице в Facebook.

На территории заповедника ЧАЭС замечены редкие птицы. Фото: Сергей Домашевский

В заповеднике рассказали, что особенностью данной ситуации являются места гнездования птиц. Обычно клёстов-еловиков или клёстов обыкновенных можно встретить в Карпатах и очень редко на севере Украины.

Однако, сейчас неизвестно гнездовались ли эти птицы на территории Чернобыльского заповедника ранее. Не исключено, что они могли прилететь из северных регионов или Карпат, но тот факт, что сотрудники встретили самку с тремя подрастающими птенцами, позволяет предположить, что еловики стали гнездиться в зоне отчуждения или где-то рядом.

Еловик или обыкновенный клёст - лесная певчая птица из семейства вьюрковых, отряда воробьинообразных. Характеризуется мощным клювом с перекрещивающимися кончиками и питанием семенами ели и других хвойных деревьев.

Птица немного крупнее воробья, но мельче скворца. Примечателен своеобразным строением клюва. Надклювье и подклювье скрещиваются между собой, и их острые концы выдаются по бокам клюва. Подобно попугаям, использует клюв для лазанья.

Клюв не очень толстый, более вытянут, менее загнут, слабее перекрещивающиеся концы его длиннее и тоньше по сравнению с родственным видом клеста-сосновика. Населяет хвойные леса Европы, Северо-Западной Африки, Северной и Центральной Азии, Филиппин, Северной и Центральной Америки (на юге до Гватемалы). Представлен на территории бывшего СССР. В неурожайные годы еловик способен улетать в нетаежные места. В XX веке в Европе было зафиксировано 70 инвазий клёста.

Живёт в хвойных и смешанных, но преимущественно в еловых, реже сосновых и лиственничных лесах, но не в кедровых.

Напомним, сотрудники Чернобыльского биосферного заповедника также показывали снимки оленей, которые будто позировали перед фотоловушками, установленными на территории учреждения.

Помимо этого, представители Чернобыльского заповедника рассказали, что в данный момент у косуль подходит к концу брачный период. Фотоснимки косуль показала пресс-служба заповедника ЧАЭС.