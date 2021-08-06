"Страна" продолжает цикл статей о 30 годах независимой Украины.

В 2002 году оформились противостоящие стороны будущего первого Майдана - два Виктора, Ющенко и Янукович.

У обоих были сильные стартовые позиции, пусть и не без изъяна. Партия Ющенко получила больше всех на выборах в Раду, хотя и не смогла сформировать коалицию, а Янукович как раз в этом году стал премьером и показал высокие экономические результаты - но имиджево был слабее своего конкурента.

По-настоящему страшным событием 2002 года стала Скниловская трагедия - когда истребитель украинских ВВС рухнул на толпу людей. Погибли десятки человек, ранены - сотни.

И это случилось только через год после того, как украинская ракета сбила гражданский самолет над Черным морем. Второй тревожный звоночек - точнее даже набат. Правда, выводы сделаны не были. Авиацией с тех пор всерьез так никто и не занялся.

В то же время продолжался экономический рост, открылось кредитование, ожил рынок недвижимости.

"Страна" вспоминает главные перипетии 2002 года. Предыдущие материалы проекта можно прочитать здесь.

Ющенко не пускают к власти

Главным политическим событием 2002 года стали парламентские выборы. На них победил блок "Наша Украина" Виктора Ющенко (23%), который объединил и близких к Кучме бизнесменов (Порошенко, Жвания), и националистов. А коммунисты впервые оказались на второй позиции, взяв около 20%.

Расклад в новой Раде был таким: третье место взял провластный блок "За единую Украину", возглавляемый главой АП Владимиром Литвиным (в него тогда входила и Партия Регионов). Четвертое и пятое места делили оппозиционные Кучме Соцпартия и Блок Юлии Тимошенко. И на шестом оказались лояльные президенту социал-демократы Виктора Медведчука.

Но это были только списочники. Половину парламента занимали мажоритарщики. А это был неисчерпаемый ресурс для формирования любых конфигураций власти.

Поэтому существовавший еще до выборов план вернуть Ющенко в кресло премьера был сломан.

Ющенко уже тогда рассматривался на Западе как будущий президент Украины. И от нынешних выборов ждали, что "Наша Украина" сможет сформировать большинство, а Ющенко вернется в правительство. Что и стало бы трамплином к президентству. Именно это и рекомендовали сделать Кучме на Западе, а также некоторые представители его окружения.

Но Кучма отказался и сформировал свое большинство из мажоритарщиков, а также партий Медведчука и Литвина.

Не в последнюю очередь на такое решение повлияла Россия.

В Кремле тогда впервые, еще накануне выборов, публично обозначили свою позицию по украинским делам, заявив (устами тогдашнего главы Администрации президента Александра Волошина), что работать с прозападным и окружившим себя националистами Ющенко не смогут.

Еще более четко стало понятно, что Кучма не намерен передавать власть Ющенко, когда в июне он сделал главой своей администрации врага экс-премьера - Виктора Медведчука, уже имевшего к тому времени широкие связи с Москвой.

Это назначение показывало, что президент взял курс на противодействие прозападной оппозиции.

Правда, его противник тогда попытались ускорить процесс смены власти, не дожидаясь президентских выборов 2004 года.

Осенью 2002 года начались акции протеста "Повстань, Україно!". Но успеха они не имели потому что первую скрипку во время них попыталась сыграть Юлия Тимошенко, показав, что именно она, а не Ющенко является лидером оппозиции. Поэтому в "Нашей Украине" тему не сильно поддержали. Не "вписался" и Запад, который сделал ставку на Ющенко, а к Тимошенко относился с определенным недоверием, учитывая ее неоднозначное прошлое (ЕЭСУ, связи с Лазаренко).

Поэтому акции довольно быстро сошла на нет. И стало понятно, что основная битва развернется в 2004 году.

Янукович - премьер

Но и внутри лагеря власти не все было спокойно, Нарастившая свое влияние "донецкая группа" вошла в клинч с Медведчуком. И пошли слухи, что она могут пойти на союз с Ющенко (по принципу "враг моего врага мой друг").

Поэтому Кучма решил сбалансировать систему, назначив премьер-министром Виктора Януковича, губернатора Донецкой области.

Как писалось выше, место главы правительства на тот момент рассматривалось как трамплин для преемника Кучмы на выборах президента. Это был идеальный пост для предвыборной кампании.

Правда, сама кандидатура Януковича идеальной не выглядела. Он являлся очень удобной мишенью для дискредитации - у него было две судимости и довольно тяжеловесная манера общения, как для публичного политика.

И первоначально, в общем-то, его, как преемника Кучмы, никто особо и не воспринимал.

На Банковой тогда созрел другой план как не допустить Ющенко к власти - провести изменения Конституции, по которой президент лишался большей части своих полномочий (так называемая "политреформа"). То есть, чтоб даже если Ющенко и победил бы на выборах президента, он бы стал "английской королевой".

Реализация этого плана и началась в 2002 году. Курировал его непосредственно Виктор Медведчук.

Между тем, и позиции Януковича все-таки укреплялись. С его приходом в Украине ускорился экономический рост, росли зарплаты и пенсии, с 2004 года был снижен до 13% подоходный налог. Постепенно он по рейтингу поддержки вышел на первое место среди всех представителей власти. Но ставки на него, повторимся, у Кучмы в то время не делали, пытаясь провести "политреформу".

Скниловская катастрофа

В 2002 году произошла самая масштабная в мире катастрофа, которая имела место на авиашоу.

В Скнилове Львовской области на зрителей, которые пришли на аэродром посмотреть фигуры высшего пилотажа, упал истребитель Су-27.

Погибло 78 человек, еще 543 получили ранения.

Трагедия произошла во время выполнения фигуры "косая петля с поворотом". Самолет опустился на критически низкую высоту и, задев стабилизатором дерево, ударился о бетонное покрытие, после чего врезался в два самолета, которые стояли на аэродроме, и, вращаясь вокруг оси, упал в толпу зрителей.

Пилоты - Владимир Топонарь и Юрий Егоров - при этом успели катапультироваться.

По версии летчиков, самолет заправили сильнее, чем было нужно, и он в критический момент не смог набрать высоту. Были и другие версии: неисправность самолета, неумелые действия пилотов, неправильная организация полетов

Оба пилота получили значительный тюремный срок - 14 лет Топонарь и восемь Егоров. Также сели в тюрьму некоторые организаторы авиашоу, которые, в нарушение техники безопасности, позволили самолетам летать над головами зрителей.

Владимир Топонарь

При Ющенко Юрию Егорову сократили срок с 8 до 3 лет, несколько других генералов оправдали уже в 2008 году.

Семьи погибших получили небольшие по международным меркам суммы: от 10 до 100 тысяч гривен (тогда как жертвам, к примеру, катастрофы Ту-154, платили по 200 тысяч долларов). Они пытались увеличить выплаты через европейские суды, но так ничего и не добились.

Скандал с "Кольчугами"

В 2002 году США обвинили Украину в поставках станций радиотехнической разведки "Кольчуга" в Ирак (они производились в Донецке на заводе "Топаз"). Информацию о них США получили из аудиозаписей, сделанных бывшим сотрудником Госохраны Николаем Мельниченко.

Когда возник скандал, США заморозили финансовую помощь Украине и пригрозили санкциями, в случае если продажа "Кольчуг" будет доказана. Украина все обвинения опровергала.

Доказать факт продажи "Кольчуг" американская сторона так и не смогла. И, судя по всему, никто их в Ирак не поставлял.

Но сам скандал стал важным фактором давления на Кучму. Запад таким образом показывал, что для него украинский президент все большей степени становится "изгоем".

Чем жили украинцы в 2002 году

Начало массового кредитования. Экономика продолжала расти, и в стране начало появляться потребительское кредитование - на бытовую технику, компьютеры, а главное - на жилье. Из-за роста спроса поползли вверх цены на недвижимость. Также дешевел долларовый кредит (в США снижали учетную ставку, и займы обходились дешевле).

Шах и мат Пономарева. 18-летний Руслан Пономарев из Краматорска стал чемпионом мира по шахматам, побив возрастной рекорд Гарри Каспарова.

Шахтер - впервые чемпион. Донецкая команда впервые в истории Украины стала чемпионом страны. Горняки таким образом нарушили девятилетнюю монополию побед киевского "Динамо"

Смерть Лобановского. Для "Динамо" этот год был связан с еще одной утратой. 63-летний наставник команды умер в Запорожье после инсульта.

Валерий Лобановский восемь раз выигрывал чемпионаты Советского Союза, дважды побеждал в Кубке кубков УЕФА и завоевал второе место на чемпионате Европы во главе советской сборной.

Прощание с футбольной легендой Украины провели на стадионе "Динамо", а похоронили его на Байковом кладбище Киева.